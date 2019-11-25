Емельяненко – Кокляев: дата боя, прогноз букмекеров и где смотреть

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ожидает четыре раунда по три минуты, бойцы будут выступать в боксёрских перчатках. Поединок можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», начало — в 22:00 мск.
По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка считается Емельяненко. Кокляев никогда не дрался в ММА или на ринге, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу Александра за 1.15, что соответствует вероятности 81%. Виктория Михаила идёт за 7.1 (13%).
Также аналитики не исключают ничью по итогам боя. Данный вариант доступен в конторах за 14.5 (6%). Изначально коэффициент на победу Емельяненко составлял 1.25, но затем упал до 1.15.
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