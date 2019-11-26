«Локомотив» — «Байер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.11.



«Очень важный матч для двух команд. У «Локомотива» необходимость бороться за выход в Лигу Европы. «Байер», обыграв «Атлетико», сейчас имеет великолепные шансы подвинуть «железнодорожников» с третьего места в группе. Я думаю, что это будет очень-очень непростой матч для обоих клубов.



У «Локомотива» есть проблемы с составом, очень много травмированных футболистов. «Байер» же набрал форму, поверил в себя именно после победы над «Атлетико Мадрид».



Я думаю, что погода повлияет на матч, хотя и не станет решающим фактором. Мне кажется, что, учитывая манеру «Байера» часто забивать и пропускать, в этом матче случатся забитые мячи. И учитывая, что в обороне и «Локомотив» не так хорош, особенно недавний матч с «Тамбовом» это показал (3:2).



Я думаю, что смело можно ставить на тотал больше 2,5, да и ставка «обе забьют» тоже дельная», — сказал Арустамян.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.