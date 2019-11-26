«Реал» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: ТБ 3 за 1.85.



«Понятно, что в этой группе «ПСЖ» со свистом уже вышел в плей-офф. Команда Томаса Тухеля еще ни разу не проиграла и не пропустила ни одного мяча. «Реал» должен помнить о реваншистских настроениях, после двух подряд побед над «Галатасараем» он поправил свое турнирное положение в группе. «Реал», конечно, тоже выйдет в плей-офф, выйдет со второго места. По большому счету, эта игра, кроме как удовольствия зрителям, больше ничего принести не должна. «Брюгге» и «Галатасарай» решают свои задачи, а «Реалу» надо постараться взять реванш за крупное поражение в Париже 0:3. Помните тот матч, когда «Реал» впервые за 10 лет не нанес ни одного удара в створ ворот, даже несмотря на то, что он забил. Тогда отличился Гарет Бэйл, но мяч был отменен из-за того, что он сыграл рукой. В итоге «Реал» ни разу не попал в створ ворот.



Сейчас «Реал» другой, сейчас он на ходу, у него хорошо получается игра в атаке. Мы видим, что «Реал» может проявить характер, как было в последнем матче с «Реал Сосьедадом» — проигрывая 0:1, мадридцы сумели забить три мяча и выиграли.



От этого матча я жду голов. «ПСЖ» должен пропустить – пройти группу без пропущенного мяча было бы нонсенсом. У парижан сумасшедшая атака – Мбаппе, Икарди, Ди Мария, Кавани, Неймар. Все сейчас в строю, поэтому в этом матче стоит играть обе забьют. Но коэффициент очень скромный – 1,40. Я бы сыграл просто банальный верх – тотал больше 3 с расходом. Коэффициент за это уже симпатичнее – 1,85. Я верю, что в этом матче должны быть голы. Мне кажется, что тотал больше 3 – это адекватное предложение на эту игру», — сказал Генич.



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