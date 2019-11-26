Во сколько играют «Локомотив» — «Байер», где смотреть и какой прогноз

26 ноября московский «Локомотив» сыграет с немецким «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 20:55 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: «Локомотив» не проиграет за 1.78.



У Юрия Сёмина короткая обойма и тяжёлый график, но три очка в поединке с «Тамбовом» должны вселить в команду дополнительную уверенность перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов. «Локомотив» на своём поле примет «Байер», и хозяевам необходимо набирать очки, чтобы сохранять реальные шансы на третью строчку в группе D.



После четырёх туров в Лиге чемпионов у «Локомотива» и «Байера» по три балла, но у «железнодорожников» преимущество в личных встречах. Именно против «фармацевтов» красно-зелёные набрали пока единственные очки. Потенциальная ничья может оказаться на руку хозяевам, однако здесь слишком многое зависит от двух других фаворитов квартета D.



В заключительном туре «Локомотив» на выезде сразится с «Атлетико», а «Байер» дома примет «Ювентус». Даже второй состав «старой синьоры» способен одолеть «фармацевтов» на выезде, однако немцы постараются выжать из себя максимум при поддержке фанатов. «Железнодорожникам» в Мадриде предстоит тяжёлый матч при любых обстоятельствах.



В ближайшем матче эксперты отдают предпочтение гостям, что позволяем нам взять 1Х на «Локомотив» за приличный коэффициент 1.78. Другой любопытной ставкой видится индивидуальный тотал «железнодорожников» больше 1 за 1.85. В пользу красно-зелёных говорит достаточно факторов.



У «Локомотива» психологическое преимущество из-за победы в Леверкузене. Также за «железнодорожников» фактор своего поля, отрицательная температура в Москве и лишний день отдыха по сравнению с «Байером». «Фармацевты» в субботу в рамках Бундеслиги не смогли дома дожать «Фрайбург» и занимают лишь девятую строчку во внутреннем первенстве.



Петер Бош не умеет играть с российскими клубами. Голландский специалист получил от «Ростова» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, когда возглавлял «Аякс», а уже с «Байером» вылетел из Лиги Европы от «Краснодара» и уступил в первом круге «Локомотиву» 1:2. За пять предыдущих матчей против представителей РПЛ у именитого тренера ни одной победы. Юрий Сёмин постарается продолжить эту серию.



Также отметим, что оборона у «Байера» регулярно допускает ошибки, а «Локомотив» частенько забивал голы даже в неудачных по результату поединках. «Железнодорожники» отличились в обоих матчах с «Ювентусом», поэтому защита «фармацевтов» не должна справиться с порывом хозяев.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.