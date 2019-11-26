«Ювентус» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ювентус» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Лига чемпионов возвращается, нас ждёт очень интересная встреча между «Ювентусом» и «Атлетико». Понятно, что «Ювентус» уже вышел из группы, а у «Атлетико» ситуация сложнее после поражения в Леверкузене. Этот матч очень важен для команды Диего Симеоне.



Для «Юве» этот матч домашний, статусный, плюс борьба за первое место в группе. «Ювентус» должен не проиграть, чтобы обеспечить себе первое место в группе. Поэтому «Юве» будет настроен решительно, возвращается в строй Криштиану Роналду, что играет большую роль в его мотивации и мотивации команды. На мой взгляд, «Юве» будет играть на все сто процентов. «Юве» забьёт, так как команда сильна в атаке – в порядке Дибала, Игуаин, возвращается Роналду.



Что касается «Атлетико», то он должен выигрывать, исходя из турнирной ситуации. Мне кажется, что настрой здесь очень важен. Думаю, что в этом матче можно сделать ставку на то, что обе забьют. Это вполне реально, так как у «Юве» есть большие проблемы в обороне – в каждом матче Лиги чемпионов «Юве» пропускает, в чемпионате Италии тоже дела в этом аспекте идут неважно. Мой прогноз – обе забьют, а исход матча непредсказуем. В том, что будут голы, я не сомневаюсь», — сказал Арустамян.

«Ювентус» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне получит «двойку» от «старой синьоры» Букмекеры предлагают удивительно щедрый коэффициент на два или более гола «Ювентуса».