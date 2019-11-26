«Локомотив» — «Байер»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 26 ноября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своём поле примет немецкий «Байер». Встреча начнётся в 20:55 мск.



У Юрия Сёмина короткая обойма и тяжёлый график, но 3 очка в поединке с «Тамбовом» должны вселить в команду дополнительную уверенность перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов. «Локомотив» на своём поле примет «Байер», и хозяевам необходимо набирать очки, чтобы сохранять реальные шансы на третью строчку в группе D.



После четырёх туров в Лиге чемпионов у «Локомотива» и «Байера» по три балла, но у «железнодорожников» преимущество в личных встречах. Именно против «фармацевтов» красно-зелёные набрали пока единственные очки. Потенциальная ничья может оказаться на руку хозяевам, однако здесь слишком многое зависит от двух других фаворитов квартета D.



У «Локомотива» психологическое преимущество из-за победы в Леверкузене. Также за «железнодорожников» фактор своего поля, отрицательная температура в Москве и лишний день отдыха по сравнению с «Байером». «Фармацевты» в субботу в рамках Бундеслиги не смогли дома дожать «Фрайбург» и занимают лишь девятую строчку во внутреннем первенстве.



Петер Бош не умеет играть с российскими клубами. Голландский специалист получил от «Ростова» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, когда возглавлял «Аякс», а уже с «Байером» вылетел из Лиги Европы от «Краснодара» и уступил в первом круге «Локомотиву» 1:2. За пять предыдущих матчей с представителями РПЛ у именитого тренера ни одной победы. Юрий Сёмин постарается продолжить эту серию.



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«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.