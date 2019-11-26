«Трактор» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный эксперт Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — ЦСКА.



Ставка: ничья в основное время за 4.60.



«Ещё пару недель назад это было бы банальное избиение младенцев, а сейчас уже есть вопросы. Во-первых, по «Трактору», где Владимир Владимирович-младший, кажется, завершает переформатирование команды от скудровского «бей-беги» во что-то более осмысленное, пусть при этом и более тихоходное. Времени понадобилось немало, но, похоже, оно ушло не зря, что показал матч с «Торпедо». Но это только первый шажок, а сколько их еще надо сделать?



У ЦСКА нормальная яма, нельзя сказать, что плановая. Если бы она была плановой, то нынешний потенциал «армейцев» позволяет запросто создать даже не две, а три-четыре команды с разным временем выхода на пик формы и, соответственно, разным временем падения в пропасть. И при необходимости просто тупо менять составы. Но команда проходит через нынешний спад, не веря в то, что это спад, хотя результаты об этом вопиют.



Конечно, у ЦСКА, благодаря опять-таки потенциалу, невозможен совсем уж большой спад. Чтобы команда упала на дно турнирной таблицы и там в судорогах начала копать вглубь. Конечно, нет. Но нынешние семь поражений в 10 последних матчах – это очень серьёзный спад, и он пока не преодолен, что показал матч в Екатеринбурге.



Итак, мы имеем давно падший «Трактор», который только начинает выбираться вверх. И имеем ЦСКА, лихо пикирующий вниз. Кто при таких превходящих данных имеет больше шансов? На мой взгляд, всё равно ЦСКА. Причём в данном случае весьма вероятна ничья в основное время, но после «армейцы» всё равно своё возьмут. ФОНБЕТ с такими выводами в принципе согласен», — сказал Лебедев.



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