«Локомотив» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Байер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.74.



«С момента жеребьёвки было понятно, что именно эта пара будет основной для российского клуба, потому что два гранда сильно выделяются здесь, а вот с «Байером» «Локомотив» ведёт непосредственную борьбу за третью позицию. Более того, удалось выиграть в Леверкузене. Пусть для многих это было неожиданностью, но «Байер» команда очень странная. Очередное подтверждение этому – матч в чемпионате Германии. Огромное преимущество по владению мячом, немыслимое количество угловых и всего лишь 1:1 в домашней игре против «Фрайбурга». У «Байера» так происходит почти всегда.



«Локомотив» должен опасаться этого соперника, потому что с точки зрения атаки «Байер» способен доставить неприятности, но как немцы сыграют в обороне – это очень большой вопрос. Для меня оборона «Байера» не выглядит неприступной применительно к одному из лидеров российского чемпионата.



Короче говоря, я думаю, что в этом матче будут голы. Достаточно интересным вариантом считаю ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.74. Мне кажется, что это проще, чем искать здесь какой-то результат, потому что игра может закончиться как угодно. «Байер» умеет преподносить сюрпризы, а «Локомотив» может антисюрприз какой-то преподнести, а может и переиграть своего соперника. В любом случае мне кажется, что голы будут с двух сторон», — сказал Андронов.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.