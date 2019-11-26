«Реал Мадрид» — ПСЖ: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — ПСЖ.



Ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.70.



«Мне кажется, ПСЖ несколько переоценён в линии. Причины этого понятны – разгром парижанами «Мадрида» 3:0 в матче первого тура, четыре сухие победы французов в предыдущих матчах группового этапа. Но всё-таки «Мадрид» играет дома, и в субботу «сливочные» провели неплохой матч с «Реалом Сосьедад», выиграв 3:1, несмотря на ту фору, что подарил соперникам Серхио Рамос корявым пасом под гол на второй минуте игры. Феноменальную результативность показывает Бензема, прибавляет Азар, Бэйл уже пережил первую волну его освистывания мадридской публикой и будет лучше готов ко второй. Для «Реала» этот матч более важен. Я поставлю на мадридцев с форой (0). Коэффициент 1.7 выглядит тут вполне достойным для игры.



Также логично ждать результативного матча. Линии атаки обеих команд очень мощны, а турнирная ситуация позволяет командам сыграть расслабленно, без излишнего груза ответственности. В такой ситуации напрашивается ставка на то, что «Мадрид» не проиграет при голах обеих команд», — сказал Вишневский.

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