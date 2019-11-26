«Локомотив» — «Байер»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.95.



«Матч ожидается тяжёлый для «железнодорожников», которые мучаются и в условиях накопившейся усталости, о чём открыто говорит Юрий Сёмин, и в условиях постоянной борьбы с травматизмом.



«Байер», безусловно, будет непростым соперником для «Локомотива». Немецкая команда в этом отрезке сезона играет успешно, да и реваншистские настроения тоже в европейском футболе никто не отменял, с точки зрения важных факторов при подготовке к матчу.



Мне кажется, что климатические условия, атмосфера и общий антураж приведут к тому, что зрители увидят футбол достаточно осторожный. «Локомотив» вообще не самая голевая команда, умеющая играть в еврокубках именно по заданной цели. Заключается она в том, чтобы, безусловно, набрать очки, желательно выиграть.



На мой взгляд, верная ставка в этом матче — «Локомотив» не проиграет. Также я думаю, что именно «железнодорожники» откроют счет в матче, но на второй тайм их может не хватить физически и эмоционально. Поэтому прогнозирую ничью и низовой матч», — сказал Казаков.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.