«Тоттенхэм» – «Олимпиакос»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Олимпиакос».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.50.
«Тоттенхэм» сейчас демонстрирует не самые лучшие результаты, команда переживает определенный спад. Однако это не должно повлиять на результат матча с греческим клубом, так как лондонцы гораздо выше классом. К тому же, приход Жозе Моуриньо на пост главного тренера должен встряхнуть команду. Португалец — хороший мотиватор, и его назначение должно положительно отразиться на игроках «Тоттенхэма».
Футболисты «Олимпиакоса» ниже классом, поэтому противопоставить что-либо мотивированному «Тоттенхэму» грекам вряд ли удастся. Думаю, что гостям тяжело будет проявить себя в атаке и хотя бы раз отличиться. Лондонцы покажут свое мастерство и одержат уверенную победу в этом матче», — сказал Непомнящий.
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