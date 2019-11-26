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«Тоттенхэм» – «Олимпиакос»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

«Тоттенхэм» – «Олимпиакос»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Олимпиакос».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.50.

«Тоттенхэм» сейчас демонстрирует не самые лучшие результаты, команда переживает определенный спад. Однако это не должно повлиять на результат матча с греческим клубом, так как лондонцы гораздо выше классом. К тому же, приход Жозе Моуриньо на пост главного тренера должен встряхнуть команду. Португалец — хороший мотиватор, и его назначение должно положительно отразиться на игроках «Тоттенхэма».

Футболисты «Олимпиакоса» ниже классом, поэтому противопоставить что-либо мотивированному «Тоттенхэму» грекам вряд ли удастся. Думаю, что гостям тяжело будет проявить себя в атаке и хотя бы раз отличиться. Лондонцы покажут свое мастерство и одержат уверенную победу в этом матче», — сказал Непомнящий.

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Лондонцы в шаге от выхода в плей-офф, но к их обороне по-прежнему есть вопросы.
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