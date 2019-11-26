«Локомотив» — «Байер»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер».



Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 3.90.



«Байер» – хорошая команда. Но в этой группе, конечно, есть два больших лидера, которые, без сомнения, должны занимать 1-2-е места, – это «Ювентус» и «Атлетико». Но вот с «Байером» как раз (учитывая победу на выезде) «Локо» будет играть так, чтобы третье место оставить за собой. По-моему, «Локомотиву» хватит и ничьей для выполнения этой задачи.



Мне кажется, что игра будет открытой со стороны «Байера». А для «Локомотива» это очень хорошо. Думаю, они выиграют. Ставлю на победу хозяев. Также предлагаю рассмотреть вариант «обе забьют» и взять ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.