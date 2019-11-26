«Локомотив» — «Байер»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Байер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Байер» забьёт во 2-м тайме за 1.65.



«Важнейшая игра для «Локомотива». Ему важно не проиграть эту встречу. Команды идут с одинаковым количеством очков, но «Локо» выше по личным встречам. Если он не проиграет в этой встрече, то есть неплохие шансы продолжить еврокубковую кампанию по весне.



Да, у «Локомотива» потихоньку возвращаются все травмированные. Баринов, Антон Миранчук выходили с «Тамбовом». Ну и какая-то компенсация должна прилететь «Локомотиву». И с «Атлетико» неплохо играли, и с «Ювентусом» поражения не заслуживали.



«Байер» вынужден будет рисковать. Команда у Петера Боша куражная. Если она поймает свою волну, то сдержать её будет сложно. «Локомотив» в первом матче сыграл против «Байера» очень правильно, поэтому победил. В концовке было непросто, но сдюжили.



Есть закономерность определённая. В последних 10 матчах в Лиге чемпионов «Локомотив» во вторых таймах пропускал. Это сухая статистика. Но когда делаешь прогноз, от этого можно отталкиваться.



Можно сыграть гол «Байера» во втором тайме. «Локомотив» часто пропускает после перерыва — и от «Уфы» пропустил, и от «Спартака», и от «Атлетико», и от «Ювентуса», и даже от «Тамбова». Статистика — вещь упрямая.



Но оборону «Байера» непроходимой не назовешь. Так что за 1.7 «обе забьют» актуально», — сказал Генич.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.