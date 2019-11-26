«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Атлетико» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.27.



«Ювентус» уже гарантировал себе место в плей-офф, а «Атлетико» надо набрать ещё 1 очко. От этого и стоит плясать. У «Атлетико» не всё получается в последнее время. В туре чемпионата Испании не сумели удержать минимальное преимущество в матче с «Гранадой». Сыграли 1:1. Хотя Симеоне сказал, что это была чуть ли не лучшая игра для «Атлетико» на выезде в сезоне. Но всё равно не всё получалось.



Матч чемпионата пропускали Сауль и Тома Парти, сейчас они сыграть смогут. Ну и мне как-то не верится, что «Атлетико» может обыграть «Ювентус» в Турине. Но вполне допускаю, что матч может завершиться вничью, как и в Мадриде. Можно было бы рассмотреть ничью с забитыми мячами, но возьму просто ничью за 3.27.



Ну и я очень люблю правило бывших, когда игрок выходит против бывшей команды и забивает ей. Рассмотрел бы гол Альваро Мораты. У него была отличная серия из шести матчей, в которых он забивал. «Байеру» он забил, за сборную отличился в обоих матчах и вот только «Гранаде» забить не сумел. Можно рискнуть небольшой суммой ради фана», — сказал Генич.

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