«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 руб за ставку

26 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на своём поле примет мадридский «Атлетико». Встреча начнётся в 23:00 мск.



«Ювентус» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, с огромной вероятностью аналогичного результата добьётся «Атлетико». В группе D всё изначально было понятно с топ-2, но в ближайшем поединке между европейскими грандами будет на что посмотреть. Обе команды далеки от оптимальной формы, поэтому не стоит исключать сюрпризы.



Под руководством Сарри «старая синьора» лидирует в Серии А, несмотря на феноменальные выступления «Интера». Да и в Лиге чемпионов у «Ювентуса» с результатами полный порядок. С другой стороны, вопросы вызывает игра чемпиона Италии и распределение ролей в коллективе. Тот же Роналду порой позволяет себе лишнее.



«Атлетико» всё никак не может наладить игру после частичного обновления команды. «Матрасникам» мешают травмы, да и в специфическую схему Диего Симеоне вписаться способен далеко не каждый. В пяти последних матчах у мадридцев лишь одна победа, хотя в соперниках не было ни одного топ-клуба.



У хозяев нет серьёзной турнирной мотивации, но это только в теории. «Старая синьора» явно не захочет выходить в плей-офф со второго места. Разница невелика, но лучше для итальянцев занять первую строчку. Помимо командного настроя существует ещё и персональный. У «Ювентуса» такая сумасшедшая группа атаки, что даже Криштиану Роналду не всегда получает столько времени, сколько хочет.



Букмекеры предлагают коэффициент 2.15 на чистую победу «Ювентуса», но есть и другой интересный вариант. За 2.29 можно сделать ставку на индивидуальный тотал «старой синьоры» больше 1,5. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!