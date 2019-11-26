«Реал Мадрид» – «ПСЖ»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Реал Мадрид» – «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» за 2.85.



«Большой матч. «ПСЖ» выиграл первую встречу со счетом 3:0, и «Реал» захочет взять реванш. А у «ПСЖ» нет турнирной мотивации – вопрос с выходом в плей-офф уже решен.



Тем не менее «ПСЖ» – это та команда, которая должна делать шаг вперед в этом сезоне Лиги чемпионов. Пожалуй, сейчас мало кто может с ней тягаться. Ди Мария, Икарди (одна из лучших «девяток» в мировом футболе), Мбаппе и Неймар находятся в неплохой форме и должны делать результат.



Для Неймара эта игра особенно важна, учитывая сагу с его несостоявшимся трансфером. Возможно, к нему есть вопросы по его поведению вне поля, но он остается одной из главных суперзвезд футбола. Особенно важно то, что Неймар лучше всего проявляет себя именно в топ-матчах против мощных соперников. Думаю, он обязательно сверкнет на «Бернабеу».



«Реал» пока не выглядит убедительно против топ-команд, так что, на мой взгляд, фаворит этой игры – «ПСЖ». Мой прогноз – победа гостей и гол «ПСЖ» во втором тайме», — сказал Гратакос.



«Реал» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Мбаппе покорят Мадрид Тухель в очередной раз переиграет Зидана. «Сливочные» получат не меньше двух пробоин.