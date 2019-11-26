«Локомотив» — «Байер»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.80.



«Вы помните, что в Германии, а с этого всё начиналось, “Локомотив” обыграл немцев со счётом 2:1. А что мы видим сейчас? Сейчас команды будут бороться за третье место, так как выше находятся всё-таки очень серьёзные соперники — “Атлетико” и “Ювентус”. Сразу возникает обычный вопрос, который уже навяз на зубах — а насколько нужна эта Лига Европы для команд, которые видят себя только в Лиге чемпионов и ведут очень плотную борьбу в национальных первенствах?



“Локомотив” претендует на первое место в российском чемпионате. 22 ноября они сыграли непростой матч с “Тамбовом”, а сразу после “Байера” их ждёт московское “Динамо”. Возможно, именно эти матчи Российской Премьер-Лиги будут сидеть в головах “железнодорожников” даже больше, чем еврокубки. У “Байера” то же самое. “Байер” вообще занимает восьмое место, но всего лишь два очка от пятой строчки. Они тоже будут думать, что после “Локо” их сразу же ожидает “Бавария”. Обычно футболисты и тренеры говорят, что они относятся к каждому матчу серьёзно, но всё равно не стоит забывать, что профессионалы думают и о том, как распределить силы на дистанции.



Команды делят третье место, отставая от “Атлетико” на 4 очка. “Байер” находится ниже по дополнительным показателям. Остались только теоретические шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Но победа “Локо” над “Байером” уже точно сделает россиян главным претендентом на Лигу Европы в этой группе. Обратим внимание на то, что “Байер” не забил ни одного мяча, играя на выезде. Но у “Локомотива” травмы. Не будет Жоау Марио, возможно, не будет Рыбуся. Сложно рассуждать о здоровье Баринова.



Главное, что есть настрой. Команды точно будут драться за третье место. Мой прогноз на эту игру: “Локомотив” не проиграет», — сказал Гусев.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.