«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«В противостоянии «Ювентуса» с «Атлетико» имеется много вопросов. Это касается исхода, счёта и относительно закрытости игры тоже. Понятно, что это матч суперграндов, в которой встретятся лидеры группы, но вот пока ещё судьба того же «Атлетико» под большим вопросом. Он, конечно, должен выйти в плей-офф, но смотря как это удастся и с какого места. Это игра, по сути, за первое место в группе.



Я думаю, что здесь мы с вами увидим футбол закрытый, несмотря на то что «Ювентус» в последнее время забивал больше своей средней, стандартной еврокубковой нормы. Мне кажется, что этот матч стоит особняком.



Здесь я бы сделал ставки на то, что обе команды забьют в низовом матче. То есть можно сделать акцент на ничью 1:1, если хотите поставить на счёт.



Я бы всё-таки сыграл на то, что «Атлетико» не проиграет. Там самым это ещё одна ставка на выездную команду, потому что «матрасники» очень нравятся.



Сарри пока не сумел сделать «Ювентус» сбалансированной командой. Даже в игре против «Локомотива» были видны игровые проблемы. Я думаю, что в матче с «Атлетико» они проявятся в большей степени», — сказал Казаков.

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