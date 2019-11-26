«Локомотив» – «Байер»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Байер».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.80.



«Локомотив» способен победить на своём стадионе «Байер», так как против «Ювентуса» в домашней игре он меня приятно удивил, показав хорошую игру. Хотя «Байер» также удивил, обыграв дома «Атлетико» (2:1) и догнав «Локомотив» в турнирной таблице. Всё-таки отдаю преимуществу «Локомотиву» в этой игре. Будет трудно, но тем не менее «Локомотив» способен не проиграть.



Считаю, что «Локомотив» дома действовал на встречных курсах против «Ювентуса». Просто итальянский клуб умеет лучше контролировать мяч, и они заставляли «Локомотив» отходить к своим воротам, а так, команда Сёмина рисковала и атаковала флангами при помощи защитников. Против «Байера» нужно играть в свой футбол и стараться прессинговать соперника.



«Локомотив» соберётся на решающую игру в группе, и у него хорошие шансы добиться нужного для себя результата. Возможна и ничья в этой игре, и она станет неплохим результатом.



«Локомотив» не сможет забить много мячей, потому что сейчас главная ударная сила в атаке — это Алексей Миранчук, а на острие атаки дела у «Локомотива» не очень. Эдер иногда хорошо цепляется за мячи, но с реализацией у него есть проблемы. Не жду результативного матча, в игре не будет больше двух мячей. Вполне вероятно, что сыграют вничью со счётом 1:1», — сказал Непомнящий.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.