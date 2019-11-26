«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прогноз Александра Елагина на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтёр».



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет минимум в 3 мяча за 2.31.



«У команды Пепа Гвардиолы 11 очков, поэтому они и являются лидерами группы С. “Горожанам” не хватает всего лишь одного балла, чтобы гарантированно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Не позавидуешь донецкому клубу, ведь хозяева будут играть строго на победу. Впрочем, “Сити” всегда играет строго на победу, но когда еще есть и дополнительная мотивация, в их стремлении победить сомневаться не приходиться. В первом матче этого розыгрыша ЛЧ “Сити” уверенно обыграли “Шахтер” со счетом 3:0.



Но для “Шахтера” этот матч не является определяющим за место в 1/8 финала. Для них главное — много не пропустить. У “Шахтера” и загребского “Динамо” по пять очков, но у хорватов лучше разница забитых и пропущенных мячей. В этом туре “Динамо” играет с “Аталантой”, где им будет очень и очень непросто. А уже в последнем туре команды обменяются соперниками.



У себя дома я думаю, что “Манчестер Сити” одержит не просто победу над “Шахтером”, а победу крупную. И это несмотря на то, что накануне был сложный матч в Английской Премьер-лиги против “Челси”. Все-таки слишком уж огромен отрыв британских команд от любого из клубов СНГ. Топовые европейские коллективы не может смутить перерыв на матчи сборных или плотный календарь, чего нельзя сказать о командах Восточной Европы. Так что надеяться “Шахтеру” практически не на что. Мой прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой (-2,5)», — сказал Елагин.



«Манчестер Сити» — «Шахтёр». Прогноз: Гвардиола снова разгромит «горняков» «Горожане» выиграли три последних матча у «Шахтёра» с общим счётом 12:0.