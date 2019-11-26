«Локомотив» — «Байер»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.74.



«Локомотив» провёл хорошие по качеству матчи с «Ювентусом». В той же манере – вторым номером – «железнодорожники» наверняка сыграют и против «Байера», который любит забирать мяч, а «Локомотив» знает толк в контратаках. Очевидно, что «Байер» в классе существенно уступает «Ювентусу», так что у «Локомотива» есть все шансы на хороший результат, даже несмотря на серию травм. Я даже был сильно удивлён при виде коэффициентов тому факту, что «Локомотив» оценивается настолько скромно – 3.55 на победу москвичей. Тем более что «Локо» выиграл в Леверкузене в первом туре. Поэтому беру тут ставку на то, что «Локомотив» не проиграет. При текущем коэффициенте это кажется оправданным.



Также мне кажется, что основные события тут развернутся во втором тайме, когда кому-то придётся пойти ва-банк. В принципе ничья тут выглядит плохим результатом для обеих команд. Для «Байера» это плохой результат, потому что тогда он упустит шанс обойти «Локомотив» в таблице, не оправдает своего статуса явного фаворита матча и будет уступать «Локомотиву» по личным встречам, то есть «Байер» так и останется на последнем месте перед последним туром. Для «Локомотива» же ничья – плохой результат потому, что дома с явно самым слабым соперником по группе всё-таки стоит брать три очка. Плюс в последнем туре «Байер» будет играть дома с уже вышедшим в следующий этап «Ювентусом», который на выездной матч наверняка выставит далеко не оптимальный состав, и немцы при таком раскладе могут и выиграть. Поэтому лучше убирать их с турнирного пути прямо сейчас, в Москве. В общем, в концовке матча кто-то наверняка будет идти вперёд большими силами, и мне тут нравится ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Вишневский.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.