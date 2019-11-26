«Галатасарай» — «Брюгге»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура группы A Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Галатасарай» — «Брюгге».



Ставка: «Брюгге» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.05.



«Галатасарай» — абсолютно худшая команда группового этапа ЛЧ сезона-2019/20. После четырёх туров чемпион Турции не забил ни одного гола (единственная команда, которая подходит к 5-му туру без забитых мячей). «Галатасарай» нанёс 34 удара по воротам соперников (8,5 удара за матч) — это тоже худший показатель турнира. 7 ударов в створ за 4 тура — ещё один показатель, который характеризует беспомощность команды Фатиха Терима в атаке.



Кстати, в обороне она тоже играет ужасно. Если в трёх стартовых турах гениальная игра Муслеры спасала — благодаря уругвайцу стамбульцы пропустили только 2 гола — то в Мадриде чудеса закончились, и турецкий чемпион проиграл 0:6. В чемпионате у «Галатасарая» тоже всё плохо, на выходных прервалась 41-матчевая беспроигрышная домашняя серия команды — «джим-бом» уступил дома «Башакшехиру» 0:1.



Фалькао, Андоне, Люиндама (травмированы) и Нзонзи (дисквалифицирован) точно не сыграют с «Брюгге». Не совсем здоров Муслера, пропустивший матч с «Башакшехиром». То есть к проблемам игровым добавились ещё и кадровые.



«Брюгге» в этом сезоне играет достойно и в чемпионате, и в ЛЧ. Я уверен, что именно бельгийцы фавориты в борьбе за выход в Лигу Европы с 3-го места. Чтобы приблизиться к своей цели, команде Филиппа Клемана достаточно не проиграть в Стамбуле. 17 лет назад, когда Клеман был защитником, «Брюгге» выстоял на старом «Али Сами Йен» и увёз из Стамбула 1 очко. Та встреча тоже проходила в рамках групповой стадии ЛЧ и завершилась вничью 0:0.



Я думаю, Фатих Терим снова, как и в последнем матче чемпионата с «Башакшехиром», сыграет с тремя центральными защитниками и постарается сделать всё, чтобы команда действовала в первую очередь надёжно. Но хозяевам с их проблемами будет тяжело. «Брюгге» в настоящий момент сильнее. Мой прогноз — Х2 (Брюгге не проиграет) и тотал голов в матче меньше 3,5 за 2.05», — сказал Керимов.



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