«Локомотив» — «Байер»: прогноз Георгия Телингатера на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.06.



«Локомотив» устраивает ничья в матче с «Байером». Это может быть ключевой предпосылкой к тому, как будет развиваться игра. Команда Сёмина всегда действовала аккуратно и не неслась вперёд с первых минут. Тем более не станет раскрываться и теперь. «Локомотив» провёл превосходный матч на стадионе «Байера» в плане построения игры. Возможно, это было лучшее выступление «железнодорожников» в 2019 году, если говорить не о зрелищности, а о том, как стройно и строго команда оборонялась, не предоставляя пространства сопернику.

Думаю, что и на этот раз будет нечто похожее. Забивать нужно в первую очередь «Байеру», а у этой команды просвечивают проблемы (одна победа в последних шести турах Бундеслиги). Добавляем сюда зимнюю погоду и зимний газон – получаем малое количество мячей. Полагаю, что голов в матче будет не больше двух», — сказал Телингатер.