«Локомотив» — «Байер»: прогноз Отара Кушинашвили на встречу Лиги чемпионов

Известный шоумен Отар Кушинашвили дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер».



Ставка: победа «Локомотива» за 3.54.



«С огромным удовольствием приветствую вас, я Отарик Кушанашвили, козыряющий своей брутальной витальностью. Вы знаете, что такое витальность? Каждый раз я буду пытаться расширить ваш вокабулярий. Вы знаете, что такое вокабулярий? Каждый раз я буду пытаться обогатить ваш глоссарий. Вы ничего не знаете! Когда мои прогнозы появляются, а я единственный ведущий, который знает значение слова “экзистенциальный”, обкладывайтесь словарями. Извините, что мой IQ выше, чем Эйфелева башня.



“Байер” приезжает в Москву, и у “Локомотива” шансы эфемерные. Но вы знаете Сёмина? Сёмин хорош во всех смыслах, кроме одного. Зачем он обороняет Гильерме? Если бы не Гильерме, я бы сказал, что матч закончится со счётом 3:0. Но факт присутствия в воротах “Локомотива” Гильерме тревожит меня. Меня сдерживает только один факт — у Локомотива” в воротах ноль.



“Байер” — очень крепкая команда, а вы сами знаете, кто у “Локомотива” в воротах. Когда вы смотрели матч с Бельгией, я считал, сколько Гильерме мог взять? Я долго думал, что люди упрекнут меня, почему я вечно упрекаю Гильерме. Но даже Газзаев сказал, что первый, третий и четвёртый мячи бельгийцев обязан был брать любой средний вратарь. Если это говорит уже даже Газзаев, то значит, я не просто так сотрясаю воздух.



Даже с этим “бурбоном” в воротах всё равно победит “Локомотив”. Это не квасной патриотизм! Сегодняшний “Локомотив” сильнее “Байера”. Вы же понимаете, что “Локомотив” на внутренней арене и в еврокубках — совершенно разные команды. “Локо” обязан обыгрывать “Байер”, если Гильерме совсем не сойдёт с ума. Я ожидаю этот матч с повышенным уровнем сентиментальности из-за невероятной любви Сёмина к своему делу. Мой прогноз: победа “Локомотива», — сказал Кушинашвили.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.