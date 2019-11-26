Эксперты: россияне ставят на «Байер» в матче с «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» начнётся сегодня, 26 ноября, в 20:55 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



77% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей, 20% — на «Локомотив», ещё 3% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 90% объёма рынка при коэффициенте 1.80. 10% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.00).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу немецкой команды. На этот исход поставлен 51% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на непроигрыш немцев (16%), на победу команды Юрия Сёмина (13%), на то, что обе команды забьют (12%) и на то, что москвичи не проиграют (8%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 153 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех «Байера» с коэффициентом 2.12. Средняя сумма ставки на матч — 310 рублей.

«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.