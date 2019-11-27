«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Наполи».



Ставка: победа «Ливерпуля» и минимум 3 мяча в матче за 1.80.



«Большой кризис у «Наполи», не только игровой, но и внутри коллектива — отношения у владельца клуба Де Лаурентиса с игроками и тренером испорчены. Всё очень непросто. У «Ливерпуля» же всё в полном порядке.



В Лиге чемпионов, понятно, сейчас не решаются главные события — всё будет весной. Но обеим командам надо, конечно, обеспечить себе выход из группы. А учитывая, что соперники тоже не дремлют, я думаю, матч будет непростым.



«Наполи» выиграл в первом круге, но тогда в Неаполе была совсем другая атмосфера. В этом же матче «Ливерпуль» — безусловный фаворит, он должен набирать три очка.



Во-первых, я рассматриваю ставку на то, что «Ливерпуль» забьёт больше 1,5 мяча — это вполне реально. Ну и говоря в целом об игре, можно брать победу мерсисайдцев через тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.

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