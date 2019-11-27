«Витязь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Нефтехимик».



Ставка: ничья за 3.80.



«Обоих соперников сейчас объединяет общий «фильм ужасов»: чем дальше — тем страшнее. У обоих в семи последних матчах по одной победе, а у «маленьких татар» к тому же действующая серия из пяти поражений. Тот физиологический спад подкараулил оба клуба практически одновременно, а у «Витязя» вдобавок постепенно усугубляется психологическим.



Как это преодолевается? Да очень просто: повторной «предсезонкой». Тут, конечно, есть свои нюансы, но в целом команда грузится по новой, не глядя на увеличивающее количество поражений. И тут уже насколько хватит сил у тренерского штаба и терпения – у менеджмента. «Сожрать» главного тренера можно в любой момент, придёт новый, «отпустит» команду, и она побежит. Вопрос только, насколько долго она будет летать?



В принципе, современные методы планирования позволяют достаточно чётко просчитать время функциональной ямы. Команды побогаче могут создать резерв где-нибудь в фарм-клубе, у которого аналогичная яма придется на более ранний или более поздний срок. Там, безусловно, появятся новые проблемы совместимости, но в целом при наличии толстого кошелька решить проблему можно. Но и «Витязь», и «Нефтехимик» к толстосумам КХЛ не относятся и второй состав содержать явно не могут. Поэтому и преодолевают физиологическую яму с теми, кто в неё упал.



То есть грядущий матч будет мучительным для обоих соперников. Завершиться он может в любую сторону, много шайб вряд ли будет заброшено. Скорее всего, зрителей ждёт малорезультативная ничья, а уже после основного времени «Витязь» доберёт второе очко. Он выиграл четыре последних «междусобойчика», да ещё в грядущем матче будет хозяином – так что ему все карты в руки», — полагает Лебедев.



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