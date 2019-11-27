«Барселона» – «Боруссия» Д: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Барселона» – «Боруссия Дортмунд».



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 2 мяча за 2.40.



«Очень опасный матч для «Барсы», потому что в случае потери очков судьба места в плей-офф решится в последнем туре в Милане в матче с «Интером», а каталонцы в этом сезоне не слишком хороши в гостях. Решать все вопросы нужно в среду на родном «Камп Ноу».



На бумаге «Боруссия» как раз та команда, которая может доставить «Барселоне» максимум проблем на «Камп Ноу». Дортмундцы всегда блестяще контратакуют и используют свободное пространство, которое обязательно будет, ведь «Барса», как обычно, будет всё время владеть мячом. К тому же у хозяев серьёзные потери в обороне – не смогут сыграть травмированные Жерар Пике, Жорди Альба и Нельсон Семеду – это основные центральный, левый и правый защитники.



Есть у хозяев и другие проблемы: французы Гризманн и Дембеле пока не делают шаг вперёд. Дембеле очень опасен, когда есть свободные зоны, но когда их нет, он теряется на поле. А Гризманн до сих пор пока не полностью адаптировался к новому окружению.



Несмотря на всё это, «Барса» остаётся одной из лучших команд мира по игре в родных стенах. «Боруссии», чтобы попасть в плей-офф, тоже нужно брать очки, ей придётся рисковать и идти вперёд, чем хозяева обязательно воспользуются. Месси и Суарес сейчас в отличной форме и должны сделать результат в важнейшей игре.



Поэтому ставлю на победу «Барселоны» с разницей как минимум в два мяча», — сказал Гратакос.

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