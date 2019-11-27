«Барселона» – «Боруссия» Д: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Барселона» – «Боруссия Дортмунд».
Ставка: победа «Барселоны» минимум в 2 мяча за 2.40.
«Очень опасный матч для «Барсы», потому что в случае потери очков судьба места в плей-офф решится в последнем туре в Милане в матче с «Интером», а каталонцы в этом сезоне не слишком хороши в гостях. Решать все вопросы нужно в среду на родном «Камп Ноу».
На бумаге «Боруссия» как раз та команда, которая может доставить «Барселоне» максимум проблем на «Камп Ноу». Дортмундцы всегда блестяще контратакуют и используют свободное пространство, которое обязательно будет, ведь «Барса», как обычно, будет всё время владеть мячом. К тому же у хозяев серьёзные потери в обороне – не смогут сыграть травмированные Жерар Пике, Жорди Альба и Нельсон Семеду – это основные центральный, левый и правый защитники.
Есть у хозяев и другие проблемы: французы Гризманн и Дембеле пока не делают шаг вперёд. Дембеле очень опасен, когда есть свободные зоны, но когда их нет, он теряется на поле. А Гризманн до сих пор пока не полностью адаптировался к новому окружению.
Несмотря на всё это, «Барса» остаётся одной из лучших команд мира по игре в родных стенах. «Боруссии», чтобы попасть в плей-офф, тоже нужно брать очки, ей придётся рисковать и идти вперёд, чем хозяева обязательно воспользуются. Месси и Суарес сейчас в отличной форме и должны сделать результат в важнейшей игре.
Поэтому ставлю на победу «Барселоны» с разницей как минимум в два мяча», — сказал Гратакос.
- 27 ноября 2019
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 ноября 2019
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00