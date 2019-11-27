«Зенит» — «Лион»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 27 ноября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своём поле примет французский «Лион». Встреча начнётся в 20:55 мск.



У «Зенита» на текущий момент 4 очка, а у «Лиона» 7. Сине-бело-голубым нужна только победа, иначе даже Лига Европы может стать недостижимой целью для коллектива Сергея Семака. Эксперты отдают предпочтение хозяевам в основном из-за фактора своего поля.



Из-за оскорблений и различных акций некоторых личностей Дзюба наверняка чувствует давление. Сам «Зенит» потерял уверенность в Лиге чемпионов. Два поражения от «РБ Лейпциг» сильно ударили по амбициям сине-бело-голубых. Если у коллектива Сергея Семака дела идут не лучшим образом, то у «Лиона», наоборот, заметен прогресс. Если «Зенит» не обыграет дома «Лион», то пройти в плей-офф Лиги чемпионов будет уже практически нереально. Останутся лишь теоретические шансы в случае ничьей.



«Львы» выиграли четыре из пяти последних матчей, укрепили позиции в Лиге 1, близки к выходу из группы в Лиге чемпионов и стали гораздо устойчивее с психологической точки зрения. Руди Гарсия раскрепостил свою команду, а футболисты взамен начали штамповать голы. За коэффициент 1.79 можно проверить забитый мяч гостей во втором тайме. Статистически ставка смотрится интересно.



Во всех четырёх турах группового этапа Лиги чемпионов в нынешнем сезоне «Зенит» пропускал после перерыва, включая поединок на «Стад де Люмьер». Также сине-бело-голубые позволили отличиться «Рубину» на 66-й минуте. У Семака в распоряжении немолодые центральные защитники, которые порой теряют концентрацию во вторых таймах.



На наш взгляд, стоит учесть стратегическое превосходство гостей и стиль игры французов. Команду Руди Гарсии устроит ничья. «Зениту» придётся раскрываться, а у соперника сине-бело-голубых быстрая группа атаки. Да, тот же Депай официально под вопросом, но даже без голландца у «львов» хватает исполнителей серьёзного уровня.



За коэффициент 2.19 мы сделаем ставку на «Лион» с форой «0». Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Зенит» — «Лион». Прогноз: Семак и Дзюба провалят главный матч осени Ничья – это максимум, на который может претендовать «Зенит». Чемпиона РПЛ ждёт тяжёлая битва.