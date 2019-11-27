«Барселона» — «Боруссия»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 27 ноября, в матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Встреча начнётся в 23:00 мск.



Лезть в классический исход слишком опасно. «Боруссия» сейчас одна из самых непредсказуемых команд Европы. Например, в пятницу «шмели» дома уступали 0:3 коллективу, идущему на последнем месте в Бундеслиге, но сумели спасти матч. В пользу гостей лишний день отдыха и некоторое стратегическое превосходство.



«Боруссию» устроит ничья, так как в последнем туре «шмели» дома сыграют со «Славией». «Барселоне» желательно побеждать, иначе выезд к «Интеру» может обернуться серьёзными проблемами. За коэффициент 2.06 мы отважимся на крайне рискованную ставку: Месси не забьёт. У одного из лучших футболистов в истории приличная статистика, однако в распоряжении Люсьена Фавра есть исполнители, способные остановить Лео.



Опытный Хуммельс будет встречать Месси, когда лидер «Барселоны» решит открыться на одной линии с защитниками, а в опорной зоне блестяще держит позицию Витсель. Оба игрока центральной зоны «Боруссии» уже имеют опыт противостояния с Лео как на клубном уровне, так и за национальные сборные.



В последних матчах Месси нередко исполняет шикарные штрафные, реализует пенальти, играет на добивании, но против «Боруссии» Лео нужен хозяевам в качестве ассистента. Суарес, Гризманн, Дембеле – вариантов у аргентинца достаточно. Лидер «Барселоны» сыграет на команду, а защита «шмелей» только поспособствует нейтрализации главной звезды противника.



Понятно, что в любой момент Месси способен идеально исполнить стандартное положение или накрутить несколько соперников на дриблинге, но коэффициент слишком заманчив. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Лео отбегал на поле около пяти часов, но пока забил лишь один мяч. Месси не забьёт за 2.06. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!