«Славия» – «Интер»: прогноз Владислава Радимова на встречу Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Славия» – «Интер».
Ставка: победа «Интера» за 2.18.
«Чешская команда достойно выглядела в домашних поединках с «Боруссией» и «Барселоной». Однако к концу группового этапа большие клубы начинают показывать более уверенную игру. К тому же миланцам очень нужна эта победа с точки зрения турнирного положения. «Славия» играет в атакующий футбол, что должно быть только на руку итальянцам, которые в этом сезоне хорошо используют свободные зоны.
У «Интера» будет совершенно другая мотивация по сравнению с первым матчем. В этой игре скажется мастерство итальянских футболистов. В этом сезоне «Интер» демонстрирует очень уверенный футбол, практически не теряет очки с командами, которые уступают ему в классе. Видна работа Антонио Конте, который и к этому матчу сумеет должным образом настроить своих футболистов. Поэтому не сомневаюсь в том, что итальянцы добудут 3 очка в этом поединке», — сказал Радимов.
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