«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 3 шайбы за 2.80.



«Сегодня у нас на повестке дня весьма лёгкий для прогноза матч «Ак Барс» — «Сибирь». «Ну, как там у тебя, Маэстро?» — спрашивал в рацию комдив в легендарном фильме «В бой идут одни старики». И слышал в ответ: «Всё нормально – падаю». Этот ответ идеально подходит для Николая Заварухина и его «Сибири», проигравшей уже семь матчей подряд, в том числе и домашнюю серию полностью. И были там в соперниках совсем не «мессеры» и «фоккеры», не «Вашингтоны» и «Тампы», а вполне «съедобные» коллективы, вроде «Торпедо» и «Адмирала». И, кстати, тому же «Ак Барсу» сибиряки дома тоже проиграли. С грохотом и под фанфары. И что, теперь «Сибирь» победит в Казани? Ха-ха, два раза.



«Барсы» у нас нынче занимают не просто первое место в общей турнирной таблице КХЛ. Они сейчас даже на ЦСКА с его Кубком Гагарина смотрят, как солдат на вошь. А вся остальная лига путается у казанцев где-то под ногами и лишь подчёркивает татарское хоккейное величие. В 10 последних матчах «большие татары» выиграли девять раз, в предыдущем туре переломили об колено «Салават» в Уфе. И с какого рожна им, простите, проигрывать дома «Сибири», которой осталось ровно три шага до удара головой о дно Восточной конференции. И первый шаг будет сделан в Казани.



С чем «Ак Барс» будет кушать «Сибирь», со сметаной, с маслом или, может быть, с кетчупом, доподлинно неизвестно. Но есть-то всё равно будет, и вероятность увезти из Казани хоть одно очко находится для новосибирцев в районе отрицательных значений. То есть вообще меньше ноля. Матч, конечно же, завершится в основное время, с хорошим таким преимуществом хозяев в три-четыре шайбы. Хотя ФОНБЕТ даже за такое преимущество райских кущ не обещает, факт», — сказал Лебедев.



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