«Зенит» — «Лион»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Лион» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Лион» забьёт минимум 2 мяча за 2.55.



«Лион» поменялся за время, прошедшее с первой встречи. Сменился главный тренер. Результаты стали получше — 4 победы в последних пяти встречах. Но я посмотрел другую статистику. Так вот «Лион» выиграл лишь трижды в последних 11 выездных встречах. Маловато.



Но это не особенно сильно обнадёживает, к сожалению. Все важные встречи в этом сезоне тяжело проводит «Зенит». «Локомотиву» проиграли, не выиграли у ЦСКА и «Краснодара», проиграли обе встречи «Лейпцигу». Печальная статистика. Как только взвинчиваются скорости, «Зенит» теряется. Он очень тяжело отыгрывается, если пропускает первым.



При этом в тех самых 11 встречах «Лион» почти всегда забивал, только в двух — нет. Уверен, что «Лион» забьёт и сейчас. А вполне возможно, что одним мячом он не ограничится. Если опять «Зенит» начнёт проигрывать, то может и ещё наполучать на контратаках. Так что предложу ставку «индивидуальный тотал «Лиона» больше 1,5 мяча», — сказал Титов.

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