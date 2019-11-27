СКА — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Сочи».
Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.95.
«Мы живём в стране с непредсказуемым прошлым и играем в хоккей в лиге с непредсказуемым будущим. Хотя в матче СКА – «Сочи» оно видится вполне предсказуемым. И не столько потому, что у нас новыми красками засверкал СКА, с конца октября почти не проигрывающий, сколько потому, что имеющиеся краски совсем пожухли у «Сочи». Если уж южане дома проигрывают рижанам, которые с начала сезона царапают дно Западной конференции вместе с Минском и Череповцом, то что они смогут сделать в Северной столице?
Ну да, СКА сейчас не тот, чтобы перекусить сочинцев пополам уже в первом периоде, при Кудашове он вообще уже никого пополам не перекусывает. Но даже его нынешней скучной и местами даже тоскливой «классики» хватит на то, чтобы заработать два очка в основное время, забив на пару шайб больше. На том и остановимся», — сказал Лебедев.
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