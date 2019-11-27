«Зенит» — «Лион»: прогноз Евгения Ловчева на Лигу чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион».



Ставка: победа «Зенита» и минимум 3 мяча в матче за 2.95.



«Здесь «Зенит» имеет шансы пройти дальше в Лиге чемпионов. А «Лион» – это команда не оборонительного плана. Вообще, во Франции нет таких команд, как «Атлетико» или «Ювентус», которые стоят сзади и выигрывают за счёт хороших контратак.



«Лион» будет открываться, атаковать, и у «Зенита» будут возможности. Более того, это концовка первой половины сезона, и для того, чтобы уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении, «Зенит» себя однозначно победит. Ставлю на победу питерцев, их успех во втором тайме и ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.

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