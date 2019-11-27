«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Наполи».



Ставка: победа «Ливерпуля» и минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Здесь, наверное, надо говорить о том, что у неаполитанцев проблемы с составом, если мы имеем в виду линию атаки. У красных, наоборот, всё очень чётко, сбалансированно и понятно. «Ливерпуль», безусловно, мчит к этому противостоянию на всех парах.



Мы можем вспоминать серию, которая на текущий момент есть у «Наполи». Команда перестала побеждать на постоянной основе, и ноябрь является далеко не лучшим временем для итальянского клуба.



Мне кажется, что в этом матче должна пройти ставка «верховая игра». Ставка на гол «Наполи» выглядит сомнительно — я бы не советовал её брать. Это вероятно, но мне представляется большим риском. Также предлагаю поставить на победу «Ливерпуля». Она принесёт вам не самые большие деньги, но тоже, на мой взгляд, достаточно верный прогноз», — сказал Казаков.

«Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз: «Энфилд» не остановит команду Анчелотти Красные пропускают в 10 матчах подряд, несмотря на наличие распиаренного ван Дейка.