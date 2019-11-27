«Зенит» – «Лион»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.09.



«Я думаю, что это будет очень осторожный матч. Ни одна из команд не будет форсировать события, и поэтому мне кажется, что много голов в этой игре не будет. Даже если одна из команд сможет забить в первом тайме, что маловероятно, то всё равно команды будут играть закрыто и, может быть, раскроются в концовке.



В первом матче «Зенит» играл в пять защитников и очень осторожно. И только «стенка» шикарная позволила открыть счёт. То же самое и «Лион»: не имел много шансов и не стал раскрываться дальше. Там только пенальти на Депае, который сделал Оздоев, помог сравнять им счёт. И моментов в концовке практически не было ни у одной из команд.



Ещё бы я поставил на то, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом, потому что в первом тайме никто точно раскрываться не будет.



Что касается положения в группе, то с первого места должен выходить «Лейпциг». А в противоборстве «Лиона» и «Зенита» за вторую путёвку, мне кажется, больше шансов у «Лиона», просто потому что у них больше очков», — сказал Радимов.

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