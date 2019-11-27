«Валенсия» — «Челси»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Валенсия» — «Челси».
Ставка: победа «Валенсии» за 3.25.
«Матч «Челси» против «Валенсии» очень интересный. В этой группе сразу три команды имеют по 7 очков. У всех есть хорошая возможность пробиться в плей-офф, но дальше пройдут две команды. «Валенсия» играет дома, фактор своего стадион может сыграть свою роль. Кроме того, состав у «Валенсии» очень приличный.
В то же время хорошие игроки есть и в составе «Челси», где играет и Абрахам, и Пулишич, и Канте. Последний особенно важен. Канте может и забить, и помочь организовать атаку и хорошо сыграть в центре поля.
Напомню, что первую игру взяла «Валенсия», победив «Челси» в гостях со счётом 1:0. На данный момент для меня фаворитом является «Валенсия». В выходные «Челси» проиграл «Манчестер Сити», но и «Валенсия» уступила «Бетису».
Очень важный матч для обеих команд, потому что победитель получит отличный шанс пробиться в плей-офф. Не думаю, что будет много голов, стоит ждать напряжённое противостояние. Мой прогноз на этот матч — победа «Валенсии». Фактор «Местальи» может сыграть свою роль. Кроме того, победа «Валенсии» будет минимальной, то есть с разницей в 1 мяч», — сказал Гратакос.
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