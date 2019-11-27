«Зенит» — «Лион»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» — «Лион».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«Французы, провалив, для себя традиционно уже, начало сезона, затем потихонечку начали набирать обороты. В последних матчах «Лион» выглядит просто потрясающе. Команда одинаково успешно играет и дома, и на выезде. Только вот в южном дерби с «Марселем» лионцы оказались слабее соперника на один гол. Они забивают в каждой игре.



Дембеле сейчас вообще выглядит удивительно сильно: 10 голов в 13 матчах. Сейчас для француза наступил просто период рассвета. В настоящий момент он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции.



Ставка на гол «Лиона». Она обязательно должна в этом матче пройти. Также ставлю на то, что обе команды забьют, потому что «Зенит», безусловно, на свой гол наиграет. Ещё я бы поставил на ничью. Коэффициент на этот исход достаточно высокий — около 3.5. Мне кажется, что эта ставка должна сыграть.



Поставил бы, рискнув, на то, что «Зенит» выиграет первый тайм, а «Лион» второй, Эта ставка может быть более спорная, но всё равно мне кажется достаточно неплохой. Также считаю, что игра окажется низовой», — сказал Казаков.

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