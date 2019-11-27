«Зенит» — «Лион»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион».



Ставка: обе забьют за 1.62.



«Конечно, «Лиону» очень помогла победа над «Лейпцигом» 2:0. «Лейпциг» лидирует в группе, а «Лион» взял и обыграл немцев. «Зенит» же два раза уступил «Лейпцигу», это, конечно, осложнило ситуацию питерцам. «Лейпциг» — лидер, 7 очков у «Лиона», 4 у «Зенита», ниже стоит «Бенфика». «Зенит» отстаёт от «Лиона» на 3 очка, естественно, дома нужна победа.



Вроде «Зенит» должен чувствовать себя уверенно. Вспоминаем Лигу чемпионов 2015-2016 годов, когда два матча с «Лионом» закончились победой питерцев. В то же время этот орешек довольно крепкий, несмотря на то что 14-е место занимает «Лион» в национальном чемпионате. Можно сказать, что они на Лиге чемпионов сосредоточились. «Зенит» лидирует в нашем чемпионате, свои проблемы тоже есть, но в непростых ситуациях в ходе матча «Зенит» обычно дожимает соперника. Появляется Дзюба, забивает, а «Зенит» набирает свои очки.



Что касается «Лиона», тут травма Депая — это главная ударная сила французской команды, он и забил как раз «Зениту» в том самом матче. Наверное, она должна ослабить команду. Если посмотреть, такой клуб забивает и пробивает достаточно много, в том числе и на выезде.



Надо вспомнить, как французская команда выглядела в группе Лиги чемпионов прошлого года, они же выиграли у «Манчестер Сити» на выезде. Ни одного поражения, все остальные матчи вничью. Опять же, если смотреть эти ничьи, то вот какие были результаты: 1:1, 2:2, 3:3. Я вас подвожу к тому, что эта команда и забивающая, и пропускающая. Это можно сказать и о «Зените».



«Зениту» надо выигрывать при своих зрителях. Перед последним матчем с «Бенфикой» надо просто цепляться за это место в плей-офф. Что касается «Лиона», то победа в Питере им обеспечивает участие в следующей стадии.



В этом цикле «Лион» проиграл только «Бенфике» 1:2. Но выиграл у неё же. Это было единственное поражение французов. У «Лейпцига» они выиграли на выезде 2:0.



Что сказать? Я думаю, что при всех тех хороших вещах, что я сказал о «Лионе», у «Зенита» всё же есть шансы. В своём прогнозе я буду исходить из нескольких позиций, которые я определил в своём рассказе. Конечно, желаю успеха питерцам. А ставить буду осторожно: в матче «Зенит» — «Лион» обе команды забьют», — сказал Гусев.

«Зенит» — «Лион». Прогноз: Семак и Дзюба провалят главный матч осени Ничья – это максимум, на который может претендовать «Зенит». Чемпиона РПЛ ждёт тяжёлая битва.