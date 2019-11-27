«Барселона» – «Боруссия» Д: прогноз Владислава Радимова на Лигу чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Боруссия» Д.
Ставка: ТБ 3 за 1.77.
«Учитывая, что матч будет проходить на «Камп Ноу» и восстановился Месси, думаю, точно можно ставить на тотал больше. Встретятся две отличные команды, играющие в атакующий футбол. В первом матче не реализовали кучу моментов, даже не забили пенальти.
«Барселона» играет дома, это преимущество. Если посмотреть испанский чемпионат, в начале и «Барса», и «Реал» выглядели не очень. Постепенно они набрали обороты и сейчас делят первое место в чемпионате. Конечно, «Барселона» — фаворит в этой встрече.
«Боруссия» в этой Лиге чемпионов выглядит неоднозначно: поражение в матче с «Интером» на выезде, не дожали «Барсу». Но потом обыграли тот же «Интер», причём перевернули встречу с 0:2. Такие команды, как «Боруссия» и «Барселона», прибавляют в ходе, потому что знают, как готовиться. У них есть опыт Лиги чемпионов.
«Интер» собрал новую команду, у них новый тренер, из-за этого им немножко сложнее, чем остальным. Мои фавориты в этой группе — «Барселона» и «Боруссия», они должны выйти в следующую стадию турнира».
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