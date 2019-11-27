Эксперты: россияне ставят на «Зенит» в матче с «Лионом» в Лиге чемпионов

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион» начнётся сегодня, 27 ноября, в 20:55 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
61% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 33% — на «Лион», ещё 6% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 90% объёма рынка при коэффициенте 1.70. 10% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.15).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу команды Сергея Семака. На этот исход поставлены 33% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех французов (18%), на непроигрыш питерцев (18%), на то, что команды забьют минимум 2 мяча (17%) и на то, что обе забьют (14%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 200 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех «Зенита» с коэффициентом 2.35.
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