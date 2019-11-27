«Зенит» — «Лион»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» — «Лион» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Лиона» с форой (0) за 2.19.



«Петербургскому клубу надо побеждать, чтобы рассчитывать на то, чтобы пройти дальше в этом турнире. Соперник довольно сложный, обладает достаточным количеством игроков высокого класса. «Зенит», по-моему, сейчас не так хорош. Да и переключение с чемпионата на еврокубок даётся ему не так просто.



Я не буду разыгрывать оптимистическую карту. Думаю, «Лион» способен сыграть вничью в этом матче. Если вы хотите погоняться за высоким коэффициентом, то можете ставить впрямую на ничью. Можно ставить на «Лион» не проиграет», но коэффициент маловат — 1.63. Я же предлагаю поставить на «Лион» с форой (0). Достойный коэффициент — 2.19. Думаю, «Зениту» придётся раскрываться, а в таких ситуациях он, как мы знаем, уязвим», — сказал Андронов.

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