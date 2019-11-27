Хабиб — Фергюсон: кто победит, ставки и коэффициенты букмекеров

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз сообщил, что в апреле 2020 года россиянин сразится с американцем Тони Фергюсоном. Букмекеры принимают ставки на исход возможного боя.



По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).



Ранее Фергюсон выражал желание провести бой с Нурмагомедовым в декабре 2019 года. Бой между спортсменами срывался уже четыре раза. В последний раз, в апреле 2018 года, Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.



Свой последний на текущий момент бой Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Он защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Сейчас у Хабиба 28 побед в 28 боях. На счету Фергюсона 25 побед в 28 поединках.



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