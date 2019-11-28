Хабиб — Фергюсон: во сколько бой и на кого ставить 18 апреля

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз сообщил, что бой между Хабибом и американцем Тони Фергюсоном состоится 18 апреля 2020 года. Букмекеры принимают ставки на исход боя.
«Орёл приземлится в Бруклине ещё раз», — написал Абдельазиз. Он также отметил, что контракт на бой со стороны Нурмагомедова уже подписан.
По оценке аналитиков, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на его успех можно с коэффициентом 1.34. Это примерно 70% вероятности. Шансы Фергюсона букмекеры оценили коэффициентом 3.28 (30%).
Это уже пятая попытка UFC организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона. В апреле 2018 года, Фергюсон отказался драться с Хабибом из-за травмы.
Свою последнюю на данный момент победу Нурмагомедов одержал в сентябре 2019 года. Он нокаутировал американца Дастина Порье. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 боях. У Фергюсона 25 побед в 28 поединках.
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