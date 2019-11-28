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«Краснодар» — «Базель»: прогноз Михаила Гончарова на матч Лиги Европы 28 ноября

«Краснодар» — «Базель»: прогноз Михаила Гончарова на матч Лиги Европы 28 ноября
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Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров сделал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Базель».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.82, обе забьют за 1.64, тотал больше 2,5 мяча за 1.69.

«Краснодар» в последних пяти матчах стабильно как забивает, так и пропускает. А «Базель» умеет пользоваться пространством, когда ему его дают, поэтому первые две ставки: обе забьют, суммарное количество мячей будет от трёх и выше.

Третья ставка: победа «Краснодара». Причина банальна: «Базель» уже вышел в плей-офф, его мотивация будет ниже, а эти незримые сантиметры решают в профессиональном спорте очень многое».

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