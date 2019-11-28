ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 ЦСКА — «Лудогорец».



Ставка: ЦСКА не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.20.



«Армейцев» ждёт непростой матч. У ЦСКА только один гол в этом розыгрыше Лиги Европы. Команда неудачно выступает на европейской арене в этом сезоне. В последних матчах, начиная с октября, ЦСКА больше гола не забивал. Редким исключением является одна игра против “Сочи”.



«Армейцы», как правило, забивают один гол, не более, за исключением матча с “Динамо”. Поэтому мне кажется, что нас с вами ждёт очень низовая игра. Тем более что “Лудогорец” после двух побед на старте перестал блистать.



В силу погоды, формы ЦСКА и желания красиво попрощаться с болельщиками в этом еврокубке, ё отдаю всё-таки небольшое преимущество «армейцам». Предлагаю ставку, что они не проиграют, матч окажется низовым, ну и предположу, что в таком случае «Лудогорец» в Москве не забьёт», — сказал Казаков.