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ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 ЦСКА — «Лудогорец».

Ставка: ЦСКА не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.20.

«Армейцев» ждёт непростой матч. У ЦСКА только один гол в этом розыгрыше Лиги Европы. Команда неудачно выступает на европейской арене в этом сезоне. В последних матчах, начиная с октября, ЦСКА больше гола не забивал. Редким исключением является одна игра против “Сочи”.

«Армейцы», как правило, забивают один гол, не более, за исключением матча с “Динамо”. Поэтому мне кажется, что нас с вами ждёт очень низовая игра. Тем более что “Лудогорец” после двух побед на старте перестал блистать.

В силу погоды, формы ЦСКА и желания красиво попрощаться с болельщиками в этом еврокубке, ё отдаю всё-таки небольшое преимущество «армейцам». Предлагаю ставку, что они не проиграют, матч окажется низовым, ну и предположу, что в таком случае «Лудогорец» в Москве не забьёт», — сказал Казаков.

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