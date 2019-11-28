Эксперты: у «Зенита» и «Лиона» почти равные шансы на плей-офф Лиги чемпионов

Вчера, 27 ноября, «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл на своём поле «Лион» (2:0) и существенно повысил шансы на выход в плей-офф турнира. У команды Сергея Семака сейчас 7 очков, у французов столько же, но по личным встречам впереди российский клуб. «РБ Лейпциг» уже обеспечил себе выход из группы, «Бенфика» шансы на продолжение борьбы потеряла.



Поставить на то, что «Зенит» выйдет в плей-офф, можно с коэффициентом 2.0. Это примерно 48% вероятности. Шансы «Лиона» аналитики оценили чуть выше — коэффициентом 1.73 (55%). В последнем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», а «Лион» дома примет «РБ Лейпциг».



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