«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Андрея Чернышова на матч Лиги Европы

Советский и российский футболист, защитник, игрок сборных СССР, СНГ и России по футболу, московских «Динамо» и «Спартака», греческого ПАОК, бывший главный тренер «Спартака» и казахстанского «Акжайыка» Андрей Чернышов сделал прогноз на матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.10.

«Прибытие «Манчестер Юнайтед» в любую страну, на любой стадион – большое событие, праздник для болельщиков, который вызывает огромный ажиотаж. Для казахстанского футбола это значимое явление.



«Манчестер Юнайтед» — очевидный фаворит в этой встрече. Огромнейший опыт команды в играх на самом серьёзном уровне, подбор футболистов — всё говорит о преимуществе гостей. Наверное, в матче с «Астаной» в составе «Манчестер Юнайтед» появятся новички, но это не станет никаким плюсом для хозяев. Все игроки, находящиеся в обойме такого клуба, как «МЮ», — футболисты высочайшего уровня. И часто ребята из резерва выходят в таких поединках на поле с дополнительной мотивацией.



Думаю, что для «Астаны» было бы лучше, если бы шёл соревновательный период и футболисты находились в тонусе. Когда ты две недели остаёшься без игровой практики, это не очень хорошо, теряется ритм, теряется концентрация. Может, физически ты будешь выглядеть чуть лучше, чем в сезоне, но психологически это сложный момент. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» победит со счётом 3:1 в этом матче», — сказал Чернышов.