ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Рината Билялетдинова на Лигу Европы

Бывший футболист, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы 2019/20 ЦСКА — «Лудогорец».
Ставка: победа ЦСКА в один мяч за 4.15.
«Российские клубы, конечно, неважно смотрятся в еврокубках в этом сезоне. В частности, ЦСКА, который идёт на последнем месте в своей, прямо скажем, не самой сложной группе, с одним очком в четырёх матчах. Не знаю, с чем связан этот провал, потому что в российском чемпионате «армейцы» смотрятся неплохо.
Но давайте всё-таки пощадим команду и болельщиков — я поставлю на победу ЦСКА с минимальным перевесом. Домашний матч, последний на своём поле в рамках группового этапа. Думаю, что заряд, который будет идти от болельщиков, поможет «армейцам» выложиться на сто процентов и наконец добиться результата.
Болгары, конечно, опасные ребята, у них наверняка будут шансы в контратаках, но при должной концентрации красно-синие должны их сдержать. Да, в прошлом матче они уступили 0:6 в Испании «Эспаньолу», но я бы не придавал этому большого значения. Они уже доказали свою силу в этом розыгрыше турнира, в том числе в первой встрече с «армейцами».
Но я верю в оборону ЦСКА, поэтому возьму победу с минимальным счётом», — сказал Билялетдинов.
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