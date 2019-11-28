ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Рината Билялетдинова на Лигу Европы

Бывший футболист, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы 2019/20 ЦСКА — «Лудогорец».



Ставка: победа ЦСКА в один мяч за 4.15.



«Российские клубы, конечно, неважно смотрятся в еврокубках в этом сезоне. В частности, ЦСКА, который идёт на последнем месте в своей, прямо скажем, не самой сложной группе, с одним очком в четырёх матчах. Не знаю, с чем связан этот провал, потому что в российском чемпионате «армейцы» смотрятся неплохо.



Но давайте всё-таки пощадим команду и болельщиков — я поставлю на победу ЦСКА с минимальным перевесом. Домашний матч, последний на своём поле в рамках группового этапа. Думаю, что заряд, который будет идти от болельщиков, поможет «армейцам» выложиться на сто процентов и наконец добиться результата.



Болгары, конечно, опасные ребята, у них наверняка будут шансы в контратаках, но при должной концентрации красно-синие должны их сдержать. Да, в прошлом матче они уступили 0:6 в Испании «Эспаньолу», но я бы не придавал этому большого значения. Они уже доказали свою силу в этом розыгрыше турнира, в том числе в первой встрече с «армейцами».



Но я верю в оборону ЦСКА, поэтому возьму победу с минимальным счётом», — сказал Билялетдинов.

ЦСКА – «Лудогорец». Прогноз: «армейцы» останутся без побед в Лиге Европы Букмекеры считают фаворитом команду, у которой одно очко за четыре тура. Оптимистично.